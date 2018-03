Más de 13 millones de venezolanos se han sacado el carné del PSUV

Aseguró que todo aquel venezolano que desee formar parte del PSUV puede hacerlo sin problemas

Caracas – El chavismo continúa desplegado en su operativo de carnetización de nuevos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las jornadas se extenderán todos los fines de semana.

Y es que Freddy Bernal, integrante de la Dirección Nacional del PSUV, informó que más de 13 millones de venezolanos han obtenido el carné del PSUV.

El 17 de febrero, el Psuv inició un proceso de carnetización de su militancia, en el que han registrado, hasta el domingo 11 de marzo, a dos millones 648.940 personas.

Hoy en horas de la tarde, desde la parroquia de Antímano, en Caracas, Bernal hizo un llamado a la militancia a mantenerse firmes, “no es hora de los cobardes es hora de los valientes, de los que creemos en Bolívar , en Chávez y Nicolás Maduro”.

Asimismo, Bernal se refirió también a las acciones de la oposición venezolana. “La derecha está jugando al caos, a la violencia y Estados Unidos, Almagro, como Santos, Macri y Temer pretender cercar a Venezuela. A Venezuela no la cerca nadie, a Venezuela no la rinde nadie y al socialismo no lo derrota nadie, ahora es que hay fuerza ahora es que hay lealtad”, dijo.