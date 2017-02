Manuel Galindo interpuso solicitud de amparo por obstrucción de la AN

La Asamblea Nacional destituyo sin trámite previo al director de la Auditoria Interna de Asamblea Nacional Nestor David Solórzano

Foto: Agencia

Caracas- Manuel Galindo, contralor general de la República, interpuso este miercolés una solicitud de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante la obstrucción de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) en la sede administrativa, a la labor de Mayren Ríos Díaz, la nueva auditora interna interventora designada para el Poder Legislativo.

El contralor, informó que al no permitirles la entrada a la sede administrativa de la AN a los funcionarios de la contraloría, fue destituido sin algún tipo de trámite anticipado al director Nestor David Solórzano Higuera y en su puesto fue designada la auditora-interventora, Mayren Ríos Díaz.

«Se intentó notificar al director de la institución sobre su destitución del cargo, pero no se nos permitió la entrada a las oficinas» recalcó el contralor.

Seguidamente, Galindo señaló que los diputados no tienen el conocimiento necesario para exigirle a la contraloría que presente el escrito que señale el procedimiento que se está llevando en la AN, ya que, es un proceso administrativo y no legislativo.

Los que están involucrados en el proceso de obstrucción, deberían pagar una multa o por consiguiente la destitución de su cargo.

Añadió que la decisión se publicará este viernes por medio de la prensa escrita, «ante este desacato por desconocimiento de la ley, omisión o abuso, el viernes será publicado un cartel de publicación en la prensa y desde ese entonces tendrán 15 días para presentar lo que la Contraloría está pidiendo».

En 48 horas máximo, La Sala Constitucional del TSJ deberá responder al recurso interpuesto por la Contraloría.