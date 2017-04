«Les tomo el mensaje que me han enviado con presidentes, expresidentes y personalidades internacionales e internacionales el día de hoy, todos me llegaron, espero tengan valentía para dar el paso y muy pronto sentarnos en una mesa de diálogo a decirnos las verdades», resaltó



Caracas- El presidente de la República, Nicolás Maduro manifestó este jueves 20 de abril, que ha recibido propuestas por parte de voceros de la oposición para reactivar la mesa de diálogo.

«Hoy me han respondido por cuatro vías distintas que están dispuestos a sentarse en el diálogo» dijo el jefe del Estado en una transmisión nacional de radio y televisión.

«Me parece bueno, se lo han dicho importantes personalidades internacionales, espero que ahora no vayan a decir yo no fui, yo solamente les digo, tengo un plan, me gustaría parte de ese plan político algún día cara a cara decirle a la oposición, pa’ que después no vengan a quejarse, muy serio lo que estoy diciendo, tengo mis poderes constitucionales listos para seguir activando planes para avanzar por el camino de la paz», puntualizó.

Estas declaraciones las ofreció el jefe de Estado en un acto en conmemoración a la fundación del primer Centro Diagnóstico Integral (CDI), en Caracas.