Recalcó que a pesar de los cambios de gobierno en América Latina llamará a la consolidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

Foto: Cortesía

Caracas — El presidente de la República, Nicolás Maduro, aclaró que está preparando líneas de acción para que el diálogo procese el conflicto en el que «se metió la Asamblea Nacional», así lo dijo la tarde de ayer, al tiempo en el que refirió que ha puesto a Jorge Rodríguez al tanto para que siga de cerca los avances.

En este sentido, Maduro aseguró que pedirá a los expresidentes que acompañen la mesa de diálogo entre Gobierno y oposición, para ¡manejar la situación de Parlamento «para que cesen los conflictos y las conspiraciones».

Maduro acotó que mantiene el llamado a la oposición venezolana a acudir a la mesa de diálogo, pues asegura que la revolución «tiene las manos en todos los sectores, pero también siguen teniendo las manos en la mesa de diálogo».

No liberará a Leopoldo

«El señor López no ha tenido la altura de pedirle perdón al país por lo que hizo, de pedirle perdón a las víctimas, a los jóvenes que quedaron huérfanos, producto de los 43 asesinatos de las ‹guarimbas›, y por eso no se puede comparar con Oscar López Rivera, líder puertorriqueño, que espero abrazar muy pronto», expresó el presidente Nicolás Maduro en la conferencia anual de Medios Internacionales que sostuvo ayer en la tarde.

«López es un agente de la CIA preparado por muchos años para ser presidente por la vía del terrorismo y de la imposición de un modelo de ultraderecha», así respondió el mandatario nacional al preguntarle sobre la liberación de Oscar López Rivera por parte de la administración de Obama en EE UU y su ofrecida liberación a López, si esta llegara a suceder.

En lo económico

Durante su intervención, Maduro hizo varios anuncios en materia económica, entre ellos, la próxima apertura de 20 nuevas casas de cambio en la frontera.

En este orden de ideas, Maduro informó sobre la creación de 11 nuevas estaciones de combustible en la frontera, (incluyendo Apure y Bolívar), en donde se comercializará la gasolina en divisas internacionales.

«Campaña ostentosa»

A juicio de Maduro, el presidente de la AN, Julio Borges, «ha gastado más de 300 millones de bolívares en propaganda televisiva y 200 millones en campañas en redes sociales, ambas para sus intereses personales».