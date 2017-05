Maduro: En el país ha surgido una oposición terrorista y criminal

El presidente de la república indicó que 13 millones 904 mil 075 venezolanos se han registrado en censo del Carnet de la PatriaFoto: Agencias

Caracas – Durante su programa Los domingos con Maduro, el presidente de la República Nicolás Maduro indicó que «en el país ha surgido una oposición terrorista y criminal»

«En la oposición manda la ultraderecha muy subordinada al imperio norteamericano (…) La derecha venezolana está secuestrada por los grupos criminales terroristas que ellos mismos crearon, ellos quisieran echar un paso atrás para volver a la política y no pueden porque estás células violentas tienen el mando, están metidos en su propia trampa».

Están Benditos

Aseveró que pese a los sucesos violentos que se han presentado en el país, «Nosotros estamos benditos. ¡Nada ni nadie ha podido, nada ni nadie podrá con nosotros!», en clara menci{on a los rituales realizados por el gobernador de Amazonas Liborio Guarulla.

Linchamientos

Maduro se refirió al joven quemado por grupos violentos en Altamira, estado Miranda, chavista; y el crimen de este sábado en Lara, donde lincharon a un oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

«Los responsables (del GNB) están identificados y los vamos a buscar hasta debajo de las piedras y van a ir presos para que paguen este crimen», dijo.

«¿Quién envenenó de odio a estas personas?. Quiero escuchar su voz Henri Falcón, quiero escuchar a Manuel Rosales, la de Julio Borges sobre esta muerte. ¿Dónde está la voz de la OEA cuando se cometen crímenes como este».

Diálogo

El presidente, señaló que a pesar de los intentos de promover las mesas de diálogo, la oposición optó por la vía de la violencia y el asalto al poder, razón por la cual convocó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a fin de evitar que el país cayera en una guerra civil: «Yo activé la ANC y el Poder Originario porque el juego se trancó, estaba trancado. Quise que el juego avanzara por la vía del diálogo, pero la derecha dijo no. Trancó el juego a pesar de que ellos dicen que son mayoría».

Además propuso que una vez se instale la ANC, se nombre una Comisión por la Verdad, la Justicia, la Reparación de las Víctimas, el Perdón y la Unificación.

También afirmó «se ha despertado el espíritu constituyente en todo el país. Ya se está dando el diálogo constituyente a lo largo y ancho del país».

Conflicto

Maduro, instó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a no interferir en los asuntos venezolanos. «Santos, no te metas con Venezuela, ocúpate de Colombia, que la tienes bien fea (…) No me hagas hablar, no me busques, porque tengo muchas verdades que decir».