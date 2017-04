Maduro muestra vídeos donde acusa a PJ de querer dar un golpe de estado (Video)

Foto: Agencias

El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó ayer en la noche, previa autorización de la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, unos vídeos con declaraciones de detenidos en los hechos de protestas registrados en los últimos días en la capital del país, para el mandatario estas son pruebas fehacientes e irrefutables de la vinculación de Primero Justicia con un intento de «Golpe de Estado» durante la Semana Santa 2017.

«La derecha venezolana se metió en un callejón sin salida y es el mismo donde se metieron hace 15 años cuando el Golpe de Estado del 2002, es el mismo callejón sin salida del extremismo, de la violencia, del golpismo. Les auguro una derrota por toda la línea a esa derecha extremista», dijo el Jefe de Estado.

Maduro destacó que estas «son las primeras pruebas, son muchas más que presentaremos durante estos días para que el pueblo venezolano vea como la derecha conspira contra los hijos de la Patria de Bolívar, en un acto de desesperación y de odio».

Audiovisual

En el video, donde se observa al joven Guido Luis Rodríguez García confesando que le pagaron 300 mil bolívares por ocasionar destrozos, incendiar las calles y tirar piedras durante las manifestaciones de la oposición contra el Gobierno nacional, en su declaración, tomada en video en la acera de una calle donde no se observa presencia de abogados, el joven vincula a los «Morochos» Sánchez, a quienes acusa de darle el dienro e insitarlo a realizar actos vandálicos.



Según el video, los hechos de violencia se prepararon en la sede del partido opositor Primero Justicia tres semanas antes. El joven Guido, que participó en los destrozos a la Dirección de la Magistratura.

«Hace tiempo mucho tiempo trabajé con Primero Justicia juvenil, que queda en Chacaíto, entonces siempre me conseguía a los morochos y me propusieron que fuera a la marcha el día de hoy y que quemara, hiciera actos vandálicos pues, y que me iban a pagar 300 mil bolívares», dice el joven en el video.

De la misma manera, mostró otra declaración, esta vez de uno de los hermanos Sánchez, en el mismo el declarante a quien se le difuminó el rostro, vincualba a Carmelo Zambrano miembro juvenil de PJ Caracas y a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa y Mailbert Barrios, con los hechos.



De la misma manera, el joven Alejandro Sánchez indica que pertenece a la nomina de la alcaldía metropolitana como la mayoría de los miembros juveniles de PJ en Caracas.

Luego de la transmisión del video, Maduro comentó que los voceros de la oposición, representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), saldrán a decir «yo no fui», aun cuando existen pruebas fehacientes del delito.

«Ya están los testimonios, ya están las pruebas y estamos tras la captura de todos los responsables directos señalados no solo por este testimonio que ustedes han conocido, sino resultado de la investigación de todos los capturados que fueron los responsables directos de la Dirección de la Magistratura y de destrozos en todo el país», expresó.