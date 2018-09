Maduro a su llegada del viaje a China: La conspiración contra el gobierno continua

El presidente, Nicolás Maduro, dió este martes una rueda de prensa internacional, donde dió un balance de su visita oficial a la República Popular China, desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores.

En este sentido anunció este martes arribará al país el presidente ejecutivo de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), con el fin concretar el plan que elevará la producción petrolera a 1 millón de barriles para exportar a la nación asiática.

Para lo lograr este objetivo, está previsto invertir unos 5.000 millones de dólares, explicó el presidente.

“Con China hemos construido una relación estratégica que ha atravesado varias etapas. En la etapa de grandes ingresos petroleros y de bonanza, con China avanzamos en la creación de un fondo de financiamiento chino-venezolano”, explicó el mandatario.

“En la época de las ‘vacas flacas’ logramos acuerdos sustentables desde el punto de vista financiero y económico (…) Esta visita inicia una nueva era en las relaciones China-Venezuela, en el marco que estamos iniciando una nueva era de recuperación económica”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que el Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, implementado el 20 de agosto, obtuvo el visto bueno de la autoridades chinas, así como el nuevo sistema monetario venezolano.

Entre los acuerdos firmados destacan:

– Acuerdo para el financiamiento de la producción petrolera.

– Acuerdo para el lanzamiento del cuarto satélite “Guaicaipuro”.

– Acuerdo en materia de minería.

– Participación en la Franja y La Ruta, a la que calificó como “un plan de desarrollo compartido, de liberación y de construcción de un sentido común”.

– Fortalecimiento de las industrias básicas.

– Acuerdos para mejorar el sistema de distribución y almacenaje de medicamentos en Venezuela.

– Acuerdos en relación al intercambio cultural entre China y Venezuela.

– Renovación del programa de intercambio educativo 2018-2023. “La juventud venezolana tiene garantizada sus carreras de posgrado y cursos de especialización en China”, afirmó.

– Acuerdos para el fortalecimiento de la seguridad y la defensa de la paz.

– Fortalecimiento de toda la plataforma tecnológica de Cantv.

¿Generan deuda las inversiones Chinas?

Al respecto el presidente Nicolás Maduro expresó que: “Cada vez que vamos a China la reacción de la oposición es que China no apoya Venezuela. Los esquemas de financiamiento que tenemos con China no generan deuda, todo el dinero que China ha financiado se ha pagado con petróleo. No ha generado ni deuda ni hipoteca, sino desarrollo”.

Agregó que “China no nos impones condiciones como hace el Fondo Monetario Internacional con Argentina”.

En este sentido destacó que China se relaciona en términos de igualdad y respeto con los países hermanos del sur; no busca “cambios de Gobierno, busca un mundo de destino común”.

A su vez, destacó que el mismo adopta la doctrina de la comunidad destino común del presidente Xi Jinping para un mundo pluripolar.

La conspiración continúa

“Siguen las conspiraciones, las conspiraciones son permanente”, expresó el jefe de Estado en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, donde precisó que hay un gran financiamiento desde Estados Unidos y Colombia para que la conspiración continúe.

Desde el Palacio de Miraflores denunció que hay un general retirado de nombre Francisco Báez, que se mueve en el Caribe, entre Miami y República Dominicana, asegurando que dará un golpe de Estado en octubre, “pero no podrá. He denunciado este hecho”, dijo.

El mandatario destacó que Báez “está metido en todas las conspiraciones”, pero aseguró que “lo capturaremos también y vendrá a pagar sus fechorías”.

Resaltó que los planes conspirativos en su contra se están gestando desde el mes de marzo, y en ese sentido señaló que durante la campaña electoral oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) detuvieron a un grupo que estaba siendo financiado por Colombia, cuyo objetivo era “formar un disturbio militar, una intentona, el día que se anunciara la fecha de las elecciones presidenciales”, comentó.

Otros dos grupos fueron capturados durante el período de campaña, uno de estos conformado por oficiales activos de la FANB, cuyo objetivo era pronunciarse el 20 de mayo, día de las elecciones, para exigir que se suspendiera el evento. Ese “puñado de militares que traicionaron y se pusieron al servicio de Colombia “no representan la moral y la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, expresó el mandatario.

Asimismo resaltó que ante los planes conspirativos, Venezuela cuenta con la fortaleza, la unión y la moral del cuerpo castrense, además de poseer “los anticuerpos suficientes para que el cuerpo de la República sepa defenderse, de las conspiraciones, de las maldades, de los atentados”.

La inquisición mediatica

El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este martes que existe una campaña de inquisición mediática contra Venezuela.

“Hay que ver la cantidad de cables internacionales de reportajes escritos, radiales, por televisión que corren por el mundo. Hay que ver la campaña única, nunca antes vista que hacen las agencias por las redes sociales contra Venezuela”, enfatizó el jefe de Estado en una rueda de prensa, realizada en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Indicó que los medios internacionales se cartelizan en contra del país. “Se trata de un proceso inquisitorio, la inquisición mediática contra Venezuela, y contra el presidente Nicolás Maduro para justificar lo peor: intervenir al país , apoderarse de nuestra patria”, dijo el mandatario.

Señaló que los medios aplican una especie de terrorismo mediático, una persecución que reúne mentiras, manipulaciones y odios.

Indicó que a través de los “fake news” (noticias falsas), se pretende intervenir a Venezuela, tras la supuesta crisis humanitaria que atraviesa el país.

En este sentido, manifestó que a Venezuela “no la intervendrá hoy, ni mañana, ni nunca. El país tiene la capacidad para superar cualquier adversidad”.

Maduro aseveró que este encuentro con los medios nacionales e internacionales servirá para conversar sobre la verdad de Venezuela.

“La verdad del país tiene que ser defendida, porque el pueblo venezolano sufre con este tipo de campaña”, enfatizó.

Asimismo, el mandatario indicó que hay una campaña fascista de xenofobia contra venezolanos desde Colombia y otros países.

Sobre el video en el restaurant de carnes en Estambul

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en un mensaje general a la nación, se refirió a su visita a Turquía luego de su gira oficial que incluyó un viaje a China. Según Maduro, fue invitado “para visitar el centro histórico de Estambul y almorzar con algunas autoridades de la ciudad” y que él, su esposa, y sus acompañantes estuvieron solamente un par de horas “haciendo un pase de servicio”.

El mandatario aprovechó el mensaje para mandar un saludo al chef viral Nusret Gokce, dueño de una cadena de exclusivos restaurantes frecuentados por celebridades, quien lo atendió personalmente.

El gobernante Nicolás Maduro dijo el martes que pronto regresará a Estambul para visitar el restaurante del reconocido chef turco Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, pese a que su reciente visita al lujoso local desató la furia de los venezolanos.

“Nos veremos muy, pero muy pronto”, dijo Maduro en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, al celebrar la gentileza del afamado chef de haberle invitado.