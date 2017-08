El presidente de la República, Nicolás Maduro, lanza «Plan Parto Humanizado», para ayudar a las mujeres embarazadas a «tener un embarazo sano, bienvenido y feliz», desde el Palacio de Miraflores dan detalles sobre la nueva misión del gobierno

Por otro lado, el jefe de estado, habló sobre el alza del dolar paralelo en días recientes «hay que dar la batalla contra los especuladores que fijan los precios en Dólar Today, eso no lo permitiremos. Le he dado instrucciones al ministro Reverol a todo aquel que pretenda subirle los precios al pueblo de manera criminal basados en Dólar Today, preso. Me dijeron de una cadena de supermercados que quiere subir precios, hay que investigar».