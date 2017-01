Maduro: «Julio Borges se comprometió de palabra conmigo a acatar al TSJ»

Este 5 de enero se juramentará la nueva directiva de la AN, y Borges será quien tomará la batuta del Parlamento

Caracas – El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el diputado y próximo presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, se comprometió de palabra con él a acatar todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Julio Borges se comprometió de palabra conmigo a acatar la palabra del TSJ y a participar de todas las iniciativas de diálogo económicos y políticos, ojalá cumpla (…) Borges empeñó su palabra, él me mando a decir: Ya el viejito loco se va, ahora vengo yo y sí voy a dialogar; entonces cúmplase», destacó desde el Cuartel de la Montaña en la parroquia 23 de Enero de Caracas.

Cabe destacar que este 5 de enero se juramentará la nueva directiva de la AN, y Borges será quien tomará la batuta del Parlamento; de hecho el dignatario mencionó que los sectores de oposición -quienes tienen la mayoría en la AN- llamaron a una reunión para este jueves para instalarse.

«El 5 de enero me informó el jefe del bloque de la patria, que ha sido convocada una reunión mañana de los restos de lo que queda de la Asamblea Nacional para reunirse, ya eso es un asunto de ellos, yo no me meto en eso, solo sé que hay una estructura legal del país que debe respetarse, solo sé que la mesa de diálogo que convoqué logró un documento firmado por los voceros de la MUD donde se comprometieron a obedecer y acatar los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia, el documento está ahí, solo sé eso, deben cumplir con el acuerdo firmado por mi amigo Jesús «Chúo» Torrealba, recordó.

Ante este escenario, el presidente de la República mencionó que hay partidos políticos del país que están pensando sumarse al Gran Polo Patriótico (GPP); sin embargo, no ofreció nombres.

Tareas del año 2017



Maduro, aseguró este miércoles que 2017 será el año de la «contraofensiva económica», y planteó diversas tareas entre las cuales destaca la activación de los cuadrantes de paz, la profundización de las misiones y grandes misiones, y la culminación de obras inconclusas. El mandatario refirió que 2017 será el de la recuperación económica.

El Presidente planteó tres grandes tareas para 2017, el cual catalogó como el año de la contraofensiva económica.