Maduro: «Estoy ansioso porque se convoquen las elecciones regionales»

El mandatario condenó las acciones violentas del sábado en el país. «Quieren llenar de violencia la Semana Santa», expresó Maduro



Foto: Agencias

Barquisimeto — El presidente Nicolás Maduro manifestó sus ansias por la realización de las elecciones regionales en el país: «Estoy ansioso porque se realicen las elecciones de gobernadores y alcaldes para que la oposición deje las ‹guarimbas› y responderles con votos. Los derrotaríamos en horas y radicalizaríamos esta Revolución Bolivariana».

Sabotaje

El primer mandatario nacional aseveró que no permitirá sabotajes: «Han tratado de sabotear la Semana Santa, quieren llenar de violencia al pueblo y no los vamos a dejar», sentenció.

TSJ

Maduro afirmó, este domingo, que están identificados todos los responsables del ataque que sufrió este sábado la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y denunció que «están vinculados a los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia».

Investigación

En el mismo orden de ideas, el Presidente pidió a las autoridades realizar una investigación sobre «mensajes criminales del alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, estaba tratando de acusarme a mí y al Gobierno de haber usado armas químicas contra la población (…) Es una de las cosas más peligrosas que se ha hecho contra la paz, a pesar de que ha venido de la mente de este alcalducho», aseguró.

Diálogo

Por otra parte, el dignatario nacional señaló que actualmente «no hay con quien dialogar en la oposición».

«Yo soy un hombre de diálogo y he llamado al diálogo (…) Pero hoy no hay nadie con quien dialogar en la oposición, porque están en un punto de no retorno, de la desesperación, del odio, del golpismo y la violencia. Están como locos pidiendo una intervención gringa en Venezuela», expresó.