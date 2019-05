El presidente Nicolás Maduro afirmó anoche tener sondeos de opinión según los cuales 80% de la población venezolana apoya los diálogos de paz entre el Gobierno y la oposición en Noruega. Desde las adyacencias del Balneario de Catia La Mar

Desde las adyacencias del Balneario de Catia La Mar (Var), durante la puesta en marcha del Plan Nacional de Pesca y Acuicultura 2019, indicó que “hay que cambiar todo lo que esté mal, hay que rectificar todos los errores que estemos cometiendo y hay que renovar la Revolución en todos los sectores”.

He estado en comunicación con el jefe de la Delegación de Venezuela en los diálogos de paz con la oposición venezolana, el compañero Jorge Rodríguez, estuvo Jorge Arreaza, canciller, estuvo Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, y otro equipo de apoyo… Tres días de jornada, creo en el diálogo, en la paz, ese es el único camino mío, no es que estamos apostando a otros caminos: al golpe de Estado, la violencia y de repente el diálogo. No. Costó mucho llegar a Noruega, dos o tres meses de reuniones secretas, prudentes, y deben seguir así… Estoy orgulloso de la delegación que tenemos en Noruega y que estemos en fase de diálogo constructivo con la oposición venezolana. El camino es el diálogo y el entendimiento. Tengo encuestas. Más del 80% del pueblo venezolano apoya los diálogos de paz, sólo una minoría quiere invasión gringa o golpe de estado”, dijo.

Del mar. El Presidente aprobó recursos para la compra de repuestos para la reparación de 12 mil motores, potenciar 200 vehículos cava, compra de 3 plantas procesadoras de pescado, compra de 2.509 nuevas embarcaciones y la rehabilitación de 60 casas de pescadores. En este sentido, ordenó a la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor a refaccionar todas las casas de pescadores del país.

Asimismo, el Mandatario activó, en un contacto vía satélite con Nueva Esparta, la línea procesadora de sardina de la Unidad de Producción Socialista Vistalmar.

Además, aprobó la incorporación de 7.397 nuevos pescadores y acuicultores como pensionados del Seguro Social.

Finalmente, en otro pase televisivo inauguró la Expoferia Socioproductiva del Programa Soy Mujer, desde el Teatro Teresa Carreño.