Nicolás Maduro Moros: El 20 de mayo impulsaremos la prosperidad del país

Nicolás Maduro: «Estamos en la recta final, vamos a ganar, pero no caigamos en triunfalismo. Vamos por 10 millones de votos revolucionarios para dar un lección al imperio y a la derecha apátrida»

Foto: Agencias

Trujillo – El candidato a la reelección, Nicolás Maduro, señaló este viernes 11 de mayo que el domingo 20 «la Revolución Bolivariana impulsará el cambio necesario para alcanzar la prosperidad del país».

«Esta es una Revolución de amor. Lo único que me importa eres tú, pueblo. Claro que vamos a ganar, pero no basta. Tenemos que lograr una gran victoria con 10 millones de votos, así empujaremos el cambio que esta patria necesita para alcanzar la prosperidad; #VotaPorMaduro», resaltó a través de su usuario en Twitter.

A su vez el Presidente de la República señaló que mediante el carnet de la Patria construirán 90 mil viviendas en Trujillo, además he aprobado recursos para fortalecer el transporte público de la región. También especificó que aprobó los recursos para impulsar la producción cárnica.

