Luisa Ortega Díaz: «Estoy dispuesta a mantenerme en el Ministerio Público»

En cuanto a la prueba grafotécnica al que fue sometido un documento que demostraría la aprobación de la fiscal en la designación de los magistrados del TSJ, afirmó que esa es su firma. Sin embargo, aclaró que la evaluación se le realizó a un acta del año 2016 siendo pertinente para el caso la del 2015 cuando fueron elegidos los funcionariosFoto: Referencial

Caracas – Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, aseguró que está dispuesta a mantenerse en el cargo del Misterio Público, a pesar de la decisión que tome este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia, sobre el antejuicio de mérito, así lo informo durante una entrevista para una radio de Argentina.

«Desconozco la legitimidad de esos magistrados, por lo tanto, sus decisiones no las reconozco. No están facultados para llevar adelante ese proceso ilegal, inconstitucional e ilegítimo (…) por no tener temor es que sigo aquí y voy a permanecer aquí hasta tanto haya una garantía de la democracia del país, y hasta el momento en que termine mi período en el 2021», expresó Ortega.

Sobre las consecuencias de dicho proceso dijo que desconoce si la destituirán de su cargo, porque «aquí puede pasar cualquier cosa», aunque aclaró que la remoción de la fiscal tiene que hacerse a través de la Asamblea Nacional.