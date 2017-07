«A los dictadorsuchos les llegará la hora»

La rectora dijo que las elecciones regionales dependen de la ANC

Foto: Referencial

Caracas– La candidata a la Constituyente y ex canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que con la Asamblea Constituyente se aplicará la justicia a los «dictadorsuchos» de la oposición.

Rodríguez destacó entre los señalados al gobernador de Miranda Henrique Capriles, y los diputados Juan Requesens y Freddy Guevara.

Aseguró que en los más de 100 días de protestas en el país, la oposición ha tratado de aplicar una «dictadura de la violencia»que ha cobrado la sangre de jóvenes venezolanos.

«No permitiremos que se siga derramando la sangre de los jóvenes. No van a poder con nosotros. No pudieron con nuestros libertadores (…) Vamos a recuperar a nuestros jóvenes que están entregados a la violencia, vamos a curarlos», dijo.