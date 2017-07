López envió mensaje a Venezuela con Freddy Guevara (Video)

López sorprendió a los ciudadanos que se encontraban apostados en las adyacencias de su vivienda, cuando se subió a la azotea junto con la bandera de Venezuela, exclamando de manera eufórica «Libertad, Fuerza y Sí se puede»

Foto: Cortesía

Caracas – El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dio declaraciones al respecto del traslado del líder opositor Leopoldo López de la Cárcel de Ramo verde a su casa.

Guevara aseguró que tuvieron 5 horas conversando, «Esto es un paso hacia la libertad, no solo de Leopoldo, es un paso a la libertad de todos los venezolanos (…) Estamos orgullosos y honrados de que Leopoldo sea nuestro líder».

Asimismo, Guevara leyó un mensaje de Leopoldo en el que reitera su compromiso de luchar hasta alcanzar la libertad. «Este es un paso hacia la libertad, no tengo resentimiento alguno y tampoco voluntad alguna de claudicar. Es firme mi convicción contra este régimen, hoy estoy preso en mi casa, pero también lo está el pueblo de Venezuela. Lo que me mantuvo firme en los días más duros era saber que mi condición no era nada comparada con el sufrimiento del pueblo».

Además, llamó al pueblo a mantener la convicción de lucha y aseguró que si mantener sus principios significa regresar a Ramo Verde está dispuesto a ello.

Hoy devolvieron a su casa a un líder lleno de fuerza y convencido de que ésta lucha es el camino hacia la libertad de Venezuela ¡Seguimos! pic.twitter.com/AYYcOsxeYZ — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) July 8, 2017

¡El líder de la resistencia está hoy más cerca del pueblo que nunca! @leopoldolopez pic.twitter.com/5EcYL51PZI — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) July 8, 2017