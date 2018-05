Coordinador municipal de Esperanza por el Cambio: Gracias a la reunión entre Javier Bertucci y el presidente Maduro se produjo la liberación de los 20 presos políticos

En visita a QUÉ PASA, Aníbal Portillo, aseguró que la liberación de los 20 presos políticos se logró gracias a la exigencia de Javier Bertucci

Fotos: Marieta Romero

Maracaibo– Muchas son las expectativas que se han generado en la colectividad venezolana luego de que el excandidato presidencial Javier Bertucci sostuviera una reunión con el presidente de la república Nicolás Maduro un día después de conocer los resultados electorales, pues las opiniones apuntaban a que aparentemente Bertucci podría formar parte del equipo de trabajo de Maduro, sin embargo esta posibilidad fue negada rotundamente por el equipo de trabajo del líder social, el cual además agregó que gracias a esa reunión se produjo la liberación de al menos 20 de los más de 400 presos políticos que existen en el país.

Para ahondar en este tema y aclarar otras tantas interrogantes, Aníbal Portillo, coordinador municipal del partido Esperanza por el Cambio, visitó QUÉ PASA, y respondió las preguntas que han surgido desde aquel 21 de mayo cuando a puerta cerrada en el Palacio de Miraflores se discutieron según portillo, las exigencias de Bertucci para aceptar esa conversación.

«Primero que nada, quiero decir que la experiencia de participar en el proceso electoral ha sido maravillosa y hermosa, Bertucci sigue siendo un líder social, nos dimos cuenta que somos unos grandes exitosos, obtener más de un millón de votos es increíble, Bertucci no es un perdedor, no le hizo el juego a Maduro, se lanzó en el momento preciso y la decisión fue de Dios».

Asimismo, Portillo agregó que Bertucci se siente feliz de los votos que recibió, pues pese a no tener experiencia ni historial en la política, hubo muchos venezolanos que confiaron en él.

El coordinador de Esperanza por el Cambio, agregó que la oposición no tiene nada que ofrecerle a Venezuela, «Por el contrario le ofreció una abstención loca porque tuvimos una oportunidad real y fue desperdiciada, si Venezuela hubiera ido a las elecciones como debió haber ido el resultado fuera otro…».

«Nuestros asesores aseguraban que Maduro tenía, el 20% de los votos, es decir solo dos millones de votos incluyendo el dinero que otorgó a través del carné de la patria carne, el voto asistido y la manipulación».

Lea también: Alfredo Romero: Solo han excarcelado a 22 políticos presos en Zulia

¿Existen muchas personas que piensan que la reunión que Javier Bertucci sostuvo con Maduro apenas un día después de no ganar las elecciones presidenciales se trató de un juego político, para que Bertucci obtuviera un puesto político, es esto cierto?

«No, es totalmente falso, Bertucci es 100% opositor a este gobierno, y jamás aceptaría un cargo, un puesto político para trabajar en consonancia con Maduro. Al momento que Maduro lo llama, él estaba en su casa y dijo que si no iba sería un irresponsable, porque no quería ser el típico candidato que se postula a las elecciones y como no gana se desaparece y se desentiende del pueblo».

Portillo aseguró que en esa reunión, Maduro lo elogió por el millón de votos que Bertucci obtuvo con una única tarjeta en solo apenas tres meses de campaña electoral.

¿Qué pasó con Henri Falcón, por qué no apoyó a Bertucci?

«Falcón quería que Bertucci lo apoyar a él, según él, porque nadie le daría el voto a Javier, incluso recuerdo sus palabras como si fuera ayer: “si yo te apoyo a ti los que me apoyan a mí no te van a apoyar a ti”. Lo de Falcón si es dudoso, está escondido. Bertucci salió bien parado de todo esto, porque sigue dando la cara».

¿Cuál es la propuesta de Bertucci ahora que sabe que no ganó las elecciones?

«Seguiremos haciendo el trabajo en la calle, repartiendo sopa, atendiendo al más necesitado, seguiremos en la calle siempre».

¿Qué pasó con la apertura del canal humanitario que Bertucci le propuso a Maduro?

«La bandera política de Bertucci es la apertura del canal humanitario, el negoció con gente de afuera, de Estados Unidos, ellos le habían asegurado que si él ganaba inmediatamente el canal humanitario se activaría, pero como se vio presionado con esa condición y lo que más le importa es el pueblo, entonces se activó y habló con gente de Corea del Sur. Las conversaciones y las acciones en cuanto a esto están bastante adelantadas».

El vocero de Javier Bertucci, aseguró que Maduro le habría asegurado a Bertucci que en un plazo de 45 a 60 días el tema de la apertura del canal humanitario estaría resuelto.

¿Cuáles fueron las propuestas que Bertucci le planteó a Maduro exactamente?

«Uno, la apertura del Canal Humanitario. Los venezolanos tienen una necesidad real, tienen hambre y Maduro no tiene la manera de cubrir todas esas necesidades, eso debe lograse y se va a hacer a través de la organización El Evangelio Cambia, Bertucci no como candidato sino como líder social.

Dos, la liberación de los presos políticos: Maduro se comprometió a soltar los presos políticos, que no hayan tenido nada que ver con muertes, con homicidios». Es importante resaltar que, dentro de los 20 presos políticos que se liberaron se encuentra Joshua Holt quien enfrenta acusaciones de terrorismo, espionaje y posesión ilegal de armas, después de que las autoridades encontraran dos fusiles automáticos y una granada de mano en su apartamento».

¿Ve Maduro a Bertucci como su amigo, su llave de trabajo?

«Eso a ciencia cierta no podría respondértelo con veracidad, lo que sí puedo asegurar es que Bertucci no puede confiar en Maduro, pero mientras la gente pelea con Maduro el se presenta como pacificador porque su tinte no es político, nuestro tono es más cristiano, Bertucci está dando la cara por el pueblo.

A Bertucci lo mueve la gracia y la misericordia, no necesita cargo político para influenciar en la comunidad porque lleva más de 10 años haciéndolo a nivel internacional en todas sus iglesias, se preocupa más por lo que pueda aportar».

Vale la pena mencionar que el excandidato presidencial habría colgado en su cuenta Twitter minutos después de saber que se reuniría con Maduro ese mismo 21 de mayo tras su llamada. «No me importa perder mi reputación y dignidad si realmente esta reunión va a buscar la solución y el bien para Venezuela».

¿Reconoce Bertucci los votos que recibió Maduro?

«Bertucci reconoce que Maduro ganó las elecciones, lo que no reconoce es la manera y las vías que utilizó para lograrlo y por eso existen más de 2500 denuncias a nivel nacional, hay fotos, videos y denuncias de gente que trabaja para el gobierno pero confió en la propuesta de Bertucci y votó por él, entonces esa gente está siendo amenazada hoy día con quitarles su trabajo».

¿Reconoció maduro estas denuncias?

«Que las haya reconocido ante Bertucci, no lo ha hecho, pero si le recibió las acusaciones que serán presentadas ante el CNE por escrito, además en muchos centros de votación a nivel nacional en donde hay dudas de los números, la ley dice que se deben hacer elecciones allí y tener testigos de los tres partidos. Esto podría cambiar los números».

¿Se reunirá Bertucci nuevamente con Maduro?

«Bertucci le dijo a Maduro: si no volvemos a reunir es porque has soltado presos políticos y porque el canal humanitario se ha adelantado».

¿Cuál es el llamado que Esperanza por el Cambio y Bertucci hacen a los votantes que quedaron desanimados tras los resultados?

«Para los que se sienten desanimados el llamado es a seguir creando esperanza. Viene una ayuda de Dios, si hay salida, el señor va a ayudarnos.

Bertucci ha mostrado otra cara, porque quiere a este país. Dios está bendiciendo este país va a haber alimentos, medicinas, vendrán medicamentos, insumos médicos y alimentos, todo esto sin costo alguno. El liderazgo de Bertucci es natural, orgánico y no se vende».

¿Cuáles son los planes de Bertucci ahora?

«Seguiremos en la calle, que nos sigan viendo en las calles. Ayudando a la gente del barrio, ahora todos somos iglesia y lo apoyamos internacionalmente. Portillo finalizó agregando que Bertucci le pidió a Maduro elecciones sin él, pero que no aceptaría porque de seguro «estaría firmando su sentencia de muerte.

Él sabe que el único que puede garantizar las condiciones sin muertes en el país es Bertucci, él puede mediar una libertad si Maduro decide irse del país, a través de un canal cristiano que puede restaurar, perdonar y sanar. Maduro lo ha escuchado más por su corte cristiano no lo ve como un enemigo sino como salvoconducto».