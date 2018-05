Antonio Ledezma: Crisis de Venezuela se resuelve solo con la salida de Maduro

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma expresó que los venezolanos sufren el martirio de un régimen narco dictatorial

Foto: Agencias

España – Antonio Ledezma, exiliado político, indicó que la situación actual de Venezuela no mejorará hasta la salida de Maduro, quien busca la reelección en los comicios del próximo 20 de mayo, en los que no participará la oposición por no existir garantías de imparcialidad.

Lea más noticias: Vaticano propuso un plan de acogida para los inmigrantes venezolanos

«Venezuela se ha convertido en un gigantesco campo de concentración sitiado por bandas delincuenciales. En el país no es que estemos sufriendo los rigores de un gobierno autoritario populista, estamos sufriendo el martirio de un régimen narco dictatorial, es el hampa organizada en el poder», agregó Ledezma.

Los bajos salarios y el desabastecimiento de diversos productos de primera necesidad fueron señalados por el dirigente como algunas de las mayores consecuencias de la crisis.

«El salario de los venezolanos es el más paupérrimo del mundo, el salario de un mes de una mujer o un hombre que trabaja de sol a sol es equivalente a no más de tres dólares, eso no alcanza para comprar absolutamente nada de la canasta básica. Un pollo cuesta mucho más que ese salario mínimo», afirmó.

Agregó que los ingresos del petróleo, la principal riqueza del país, han caído bruscamente en los últimos años tanto por la reducción de los precios internacionales como por la fuerte baja en la producción.

«Lo que ocurre en Venezuela es que ya no hay divisas porque han caído los precios del petróleo y no solamente cayeron los precios del crudo, sino que también se desplomó la producción de crudo venezolano, que es la única fuente de ingresos que este régimen ha dejado sobrevivir», aseguró.

Ledezma fue recibido el pasado martes por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio La Moneda con motivo de la realización del Seminario «Socialismo, Populismo y Democracia en Latinoamérica: Presente y Futuro» organizado por Fórum 2000 en Santiago de Chile.

«El régimen de Chávez y Maduro expropió más de cinco millones de hectáreas, confiscaron fincas que eran productivas y ahora están prácticamente quebradas, vacas que antes daban leche, ahora dan lástima, esa es la tragedia que tenemos en Venezuela», concluyó el dirigente.