«La inmunidad parlamentaria de un titular no es igual a la del suplente»

Caracas- El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, expresó este domingo que la Defensoría del Pueblo ha acompañado el caso del diputado suplente Gilber Caro, representante de Voluntad Popular (VP), desde el momento de su detención, el pasado 11 de enero, por fomentar supuestos actos terroristas.

«Nosotros hemos estado al lado de los familiares (…) nuestra delegada en el estado Carabobo lo ha visto, ha hablado con él, se han levantado las respectivas actas defensoriales porque así trabaja la defensoría», resaltó durante el programa «Diálogo Con» que trasmite Televen.

En este sentido, detalló que los diputados suplentes no gozan de inmunidad parlamentaria, explicó «la inmunidad de un diputado titular no es igual a la del suplente. El suplente tiene la inmunidad en el momento en que está en la Cámara, sin embargo, te hablo no como Constituyente que redactó el tema en relación a la inmunidad, vamos a hablar como defensor del pueblo».

Saab, mencionó «ningún privado de libertad debe ni puede ni debería estar sujeto a incomunicación (…) Lo primero que hicimos nosotros, ni siquiera por petición de los familiares o de los amigos parlamentarios, fue que ocurriese el hecho de verificar su estado físico, su integridad, y así lo hizo la Defensoría».

Además mencionó que se han hecho las diligencias ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para garantizar que Caro tenga el debido proceso. Es de los que piensa que Caro debe ser juzgado por tribunales civiles.