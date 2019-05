La ANC funcionará hasta el 31 de diciembre de 2020, según Diosdado Cabello

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello Rondón, aseguró este lunes que el ente continuará sesionando hasta el 31 de diciembre de 2020

Caracas –El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello Rondón, aseguró este lunes que el ente continuará sesionando hasta el 31 de diciembre de 2020.

“La soberanísima y plenipontenciaria Asamblea Nacional Constituyente ha decidido continuar sesionando y en funciones al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, para seguir cumpliendo las tareas encomendadas”, reveló Cabello.

Pedro Carreño, diputado de la ANC, propuso también este lunes ante la plenaria, extender la vigencia de la ANC hasta la mencionada fecha.

“Propongo establecer la vigencia y el funcionamiento del la ANC por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2020. A muchos no les gusta decirlo, pero esta ANC está por encima de la Constitución”, dijo el funcionario.

“Hay mucho por hacer, el pueblo espera mucho de nosotros. La derecha no va a descansar y nosotros no nos cansaremos”, argumentó como justificación y adelantó que este año se puede convocar elecciones a la Asamblea Nacional (AN), y “no esperar al año que viene”, remató.