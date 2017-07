Jorge Rodríguez: «Consulta popular fue una votación en notas de papel»

«Faltaron más de 5.000 millones de votos para completar esas cifras falsas dadas en la medianoche por sus voceros (…) en ningún país aceptan el voto múltiple y tenemos pruebas de eso», dijo Rodríguez mientras mostró un video al respecto

Foto: AVN

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, afirmó este lunes que el pueblo venezolano sobrepasó la capacidad de movilización y maquinaria en el simulacro electoral realizado este domingo, de cara a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, previstas para el próximo 30 de julio.

Rodríguez resaltó que los ciudadanos permanecieron por más de seis horas en las colas para participar en el simulacro electoral.

En rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), aseguró que «el pueblo dijo sí a la paz, sí al diálogo, no más violencia, no más quema de seres humanos por su color de piel, no más muertes de jóvenes (…) Una lección de patria».

Consulta popular -MUD

El también integrante de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, repudio las «mentiras» de la oposición sobre la consulta popular realizada este domingo en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

«Con las mentiras que dijeron ayer intentas seguir generando violencia en Venezuela», acotó.

Calificó de inválido el proceso ya que a su juicio no contó con los seis pasos mínimos para llevar a cabo un proceso electoral.

Detalló que al no contar con la validación del registro wlectoral, «no hay forma de contabilizar, no saben quiénes tienen derecho a votar, votaron menores de edad, extranjeros (…) «Lo que hizo la oposición no fue una votación, fueron notas en un papel», sentenció.

«Faltaron más de 5.000 millones de votos para completar esas cifras falsas dadas en la medianoche por sus voceros (…) en ningún país aceptan el voto múltiple y tenemos pruebas de eso», dijo Rodríguez mientras mostró un video al respecto.