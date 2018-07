Jesús Faría: La tasa de cambio debe ser fijada por el mercado

No se debe satanizar al mercado

Más adelante, el exministro denunció que dentro del oficialismo han intentado satanizar sus propuestas. «No se trata de entregarle la economía al sector privado… pero el socialismo, por cierto, no está reñido con aspectos como el mercado. Aquí se ha querido satanizar este tipo de propuestas que yo hago: no, este es neoliberal, el mercado no puede existir. Pero resulta que dos proyectos socialistas de tanta importancia en el mundo como China y Vietnam están hablando del mercado socialista porque el mercado existió mucho antes del capitalismo y va a existir mucho después. Hay que tomar las virtudes del mercado para promover el desarrollo de las fuerzas productivas en función de una política de justicia social… para que no existan grandes diferencias en la sociedad».