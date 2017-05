Jaua: Reunión con CEV fue para construir puentes de diálogo hacia la paz

«Ellos han escuchado las motivaciones que ha tenido el presidente para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente, le corresponderá a ellos expresar la opinión que tienen al respecto», destacó el duncionario



Caracas-El presidente de la Comisión presidencial de la ANC, Elías Jaua, manifestó este viernes que la reunión que sostuvo con la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) «fue para construir puentes de diálogo hacia la paz tan anhelada para todos los venezolanos».La reunión se realizó en la sede de la cúpula eclesiástica ubicada en Montalbán, parroquia La Vega de Caracas.

En cuanto al proceso de la Constituyente, Jaua destacó que la CEV no participará ya que a «la Iglesia no le corresponde, no es un partido político, participar de un proceso Constituyente, simplemente ellos han escuchado las motivaciones que ha tenido el presidente para convocar a esta Asamblea Nacional Constituyente, le corresponderá a ellos expresar la opinión que tienen al respecto».

El funcionario explicó que «la ANC irá a elecciones secretas, directas y universales», al tiempo que reiteró que «si hay elecciones regionales, nosotros iremos y habrá elecciones presidenciales en el 2018. De manera que de aquí en adelante lo que vienen son elecciones».

Por otra parte, el Presidente de la Comisión indicó que la próxima Carta Magna podría ser aprobada mediante referendo, ya que «de acuerdo a lo que está plasmada en las actas de debate y a la Constitución, le corresponde (aprobarla) a la Asamblea Nacional Constituyente, pero el presidente planteó que esta debe ser consultada».

Cabe recordar que el pasado 3 de mayo, la CEV recibió una invitación para acudir el 8 de mayo al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para conocer los propósitos del proceso convocado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Sin embargo, los representantes de la organización episcopal no acudieron a la invitación por lo que el Ejecutivo reiteró el llamado e incluso se planteó, solicitar la mediación del nuncio apostólico, Aldo Giordani, para concretar el encuentro.

Este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo una nueva convocatoria a representantes de la CEV a sumarse a los debates con la Comisión Presidencial para la activación de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que se ha reunido, hasta la fecha, con 22 sectores de la sociedad.