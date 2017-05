Jaua: «Un elector podrá votar en el ámbito sectorial y también en el territorial»

Y entonces unos votarán más que otros

Caracas — El presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente, Elías Jaua, informó ayer que un elector que sufrague en las elecciones de la ANC, pueden votar en el ámbito territorial y en el sectorial. Anulando entonces el principio de un elector un voto.

«Las personas podrán votar en el ámbito territorial por cuántos cargos tengan a elegir, si es en un municipio votará por uno, si es en el municipio capital votará por dos, si es en el municipio Libertador de Caracas votará por siete y en los sectores, por ejemplo, si los comuneros son 20, votarán por 20 posibilidades, tantos votos como tantos cargos existan», expuso.

El ministro detalló que «en el decreto comicial del Presidente en el que propone las bases comiciales, se ratifican los dos ámbitos de selección, sectorial y territorial, en ambos casos se ratifica el principio democrático republicano de la elección universal, directa y secreta de cada uno de los cargos que se va a elegir».

Asimismo, Jaua agregó que «en el caso de los municipales, las personas recogerán el 3% del registro electoral de ese municipio, en el caso de los ocho sectores propuestos, se escogerán o postularán los miembros de esos sectores, validados por los recursos institucionales que existen, que serán certificados por el Poder Electoral, tendrán que ser de ese mismo sector».

Además, los candidatos sectoriales solo podrán ser electos por los ciudadanos que, de forma comprobada, integren el sector al cual eligen.

No obstante, los funcionarios o ciudadanos que formen parte del poder constituido podrán inscribirse como candidatos, pero en caso de resultar electos deberán abandonar su cargo.

Recalcó que en el caso de los indígenas será un mecanismo especial de acuerdo a su organización política. «Después en esos sectores se irá al voto universal, votarán todos los inscritos en los registros de cada sector y votarán a escoger y seleccionar de manera secreta a la persona», dijo.

Sancionarán escuelas

Jaua informó también que se abrirá un procedimiento administrativo contra diferentes colegios privados del Distrito Capital (9), Miranda (2), Aragua (4) y Zulia (1) por «irrespeto» a los símbolos patrios, al izar la Bandera Nacional al revés.

La escuela señalada por el ministro en el Zulia es la UEP Colegio La Merced.

Con respecto a los llamados hechos por dirigentes de la oposición venezolana para convocar un paro nacional, Jaua rechazó estas propuestas y denunció que tienen como fin la destrucción de la economía nacional.

Rodríguez

Por su parte el dirigente oficialista, Jorge Rodríguez, indicó que queda por parte de la MUD si deciden no participar en la elecciones de la ANC, en este sentido recordó que estas elecciones son de ciudadanos, y no de partidos, por lo cual pueden optar por no participar.

De igual manera, el también alcalde de Caracas aseguró: «Estas bases comiciales encierran una absoluta pertinencia y limpieza técnica respetan el principio de un elector, un voto», señaló.