Italcambio: La semana que viene podemos retirar pesos por taquilla

Quienes no hayan pagado el ISLR o no tengan recibos de servicio a su nombre no podrán comprar moneda colombiana

Foto: Referencial

Desde bien temprano decenas de personas se acercaron a las casas de cambio para informarse sobre la posibilidad de cambiar bolívares a pesos, modalidad instaurada por el gobierno solo en los estados Zulia y Táchira.

En Maracaibo entraron en funcionamiento cinco oficinas, una en el Aeropuerto Internacional La Chinita y cuatro en centros comerciales de la ciudad: Lago Mall, Delicias Norte, Sambil y Cima. Está prevista la apertura de otra en Paraguachón, en la frontera con Colombia.

En Lago Mall atendieron a partir de las 10:00 am, aunque en todos los letreros e informaciones difundidas anunciaban que lo harían desde las 8:30 am. A las puertas de la taquilla de pago se improvisó una oficina de atención, donde los interesados hacían sus preguntas. Eleonora Blasa, adjunta a la presidencia de Italcambio, que viajó desde Caracas, respondió las inquietudes de los que llegaban.

A cuatro pesos por bolívar se fijó la tasa de cambio, que se mantuvo estable el lunes y ayer. Sin embargo, la representante de Italcambio aseguró que fluctuará según la demanda. Aclaró que por ahora solo se realizan transferencias electrónicas directamente a una cuenta o taquilla en Colombia, aunque se prevé que a la brevedad posible se otorguen pesos colombianos por taquilla en Venezuela.

Blasa informó que se pueden hacer transferencias diarias de 300 dólares en su equivalente en pesos; es decir, 884.100 calculados al cambio de 2.947 pesos por dólares. En efectivo se podrán comprar hasta un máximo de 200 dólares diarios también en su equivalente en pesos, que serían 587.400 pesos. Al año se puede transar 2.000 dólares.

Solo podrán efectuar transacciones los habitantes de Zulia y Táchira.«En San Cristóbal hubo bastante afluencia. En Maracaibo ha sido menor», afirmó Blasa.«Mucha gente pregunta. Quieren saber cómo es el proceso».

Muchas dudas. Residentes del estado Táchira indicaron que han tenido dificultades para acceder al registro en línea obligatorio del grupo Italcambio y así obtener la cita para cualquiera de las tres casas de cambio activadas en la entidad, con el objetivo de consignar documentos para comprar divisas colombianas a razón de cuatro pesos por bolívar.

Luego del anuncio de la activación de las casas de cambio y que se conocieran los requisitos, las personas comenzaron a hacer los trámites en línea.

José Vivas señaló que logró acceder a la web, pero solo obtuvo una de las dos claves asignadas por teléfono o por correo electrónico para validar el registro.

Se supo que en estos establecimientos se recibió la carpeta con los recaudos completos, y para quienes hicieron transferencia electrónica tendrán que buscar los pesos en una sociedad de intermediación cambiaria, que cuenta con dos sedes en Cúcuta.

Quienes no puedan cumplir requisitos como pagar el impuesto sobre la renta o tener recibos de servicio a su nombre no podrán comprar en pesos. Algunos expresaron sentirse discriminados.

La cifra

300 dólares en su equivalente en pesos; es decir, 884.100 pesos calculados al cambio de 2.947 pesos por dólar.