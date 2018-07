Henry Ramos Allup afirmó que la salida de AD de la MUD no fue una «decisión inapropiada»

Expresó que la salida de Acción Democrática (AD) de la Mesa de la Unidad Democrática no se trata de un “divorcio”, sino de articular «algo que sea efectivo y eficiente».

Foto: Agencias

Caracas-El diputado Henry Ramos Allup, expresó que la salida de Acción Democrática (AD) de la Mesa de la Unidad Democrática no se trata de un “divorcio”, sino de articular «algo que sea efectivo y eficiente».

En una entrevista realizada en el programa Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión, el diputado comentó que la decisión de separarse fue una decisión «inopinada»

Allup dijo que si la oposición no se articula y no es capaz de exhibir una posición “coherente no solamente a problemas políticos sino también problemas económicos, el hambre”.

Asimismo, manifestó que “no vamos a constituir plataformas, no nos vamos a sumar a una de las plataformas ya existentes”, sino que van a seguir trabajando en los objetivos y en las actividades que han anunciado y ejecutarán.

Por su parte, expresó que las personas están molesta porque ven la situación de un Gobierno que a su juicio, no “tiene propósito de enmiendas” en donde «día a día empeora la situación económica».

«El gobierno tiene que tomar medidas correctivas para que la gente coma, porque el gobierno sabe que la gente no está comiendo, se lo dicen en su propio partido», añadió.