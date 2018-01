Henry Ramos Allup afirmó que adelantar elecciones presidenciales es antidemocrático

El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Alluprechazó el anunció del dirigente oficialista Diosdado Cabello de solicitar a las Asamblea Nacional Constituyente el adelanto de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año, al considerarlo «poco democrático»

Foto: Agencia

Caracas- El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup rechazó este 23 de enero el anuncio ejecutado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello, quien planteó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el adelanto de las elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre del año, y lo tildó de “poco democrático”.

Supone que es «sumamente preocupante» debido a que no es una convocatoria electoral, ya que a su juicio lss elecciones no fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) puesto que no existe independencia de poderes.

«El único poder público de elección popular es la Asamblea Nacional y fue minimizada por los poderes subalternos», confirmó.

En cuanto a las primarias mencionó que la Mesa de la Unidad Democrática ha manifestado en varias oportunidades que existen dos vías para escoger al candidato unitario que los representará en las presidenciales, mediante de un consenso o en elecciones primarias.

Debido al anuncio de Cabello, Allup alegó que la coalición opositora está en condiciones de realizar las primarias «en cuatro o cinco semanas».

Añadió que las organizaciones políticas incluyendo las que están fuera de la MUD están apostando a que se celebren las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial.

Resaltó que ir a elecciones primarias en vez de ir a un consenso sería lo ideal porque «es la forma más democrática. Es consultar a la gente para que se exprese directamente».

En referencias a las sanciones expresadas por la Unión Europea, afirmó que «lo que debería ser un anuncio democrático, aquí se anuncia como represalia».

«El que se aplique las sanciones o se levanten, el hecho en sí no puede ser utilizado como una especie de represalia para convocar las elecciones, ese es mensaje definitivo de Diosdado Cabello», formuló Allup.