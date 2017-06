Grupo oficialista no permite salir de la Asamblea Nacional a los diputados

Gabriela Gonzales periodista, explicó mediante su cuenta de twitter que oficialistas también rompieron vidrios y espicharon cauchos de carros

Foto:Agencia

Caracas-Desde hace cuatro horas un grupo de oficialistas no permiten la salida de diputados, periodistas y demás empleados del Palacio Federal Legislativo, ubicada en el centro de Caracas.

Este asedio inició a las cinco de la tarde y para las nueve y media de la noche continua la situación. En todas las entradas del Parlamento se encuentran apostados los grupos identificados con el gobierno, quienes amenazan a los diputados, periodistas y trabajadores de la Asamblea Nacional.

Los seguidores del gobierno cantan consignas, han insultado a las personas que están en el Palacio Federal y además arrojado explosivos al recinto legislativo.

Jony Rahal explicó que los diputados se encontraban resistiendo. Asimismo responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por lo que les pase a ellos y demás personas que se encuentran en el lugar.

«El gobierno es el único responsable de los que nos pueda pasar», expresó.

De igual forma, dijo que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que deben cuidar el Parlamento no estaban haciendo nada. Enfatizó que reprimen a manifestantes pacíficos, pero no a quienes no permiten la salida de la Asamblea.

Debido a las amenazas y constantes de detonaciones de fuegos artificiales usados para causar destrozos a la fachada del Palacio, quienes se encontraban reunidos participando e informando sobre la sesión ordinaria, se vieron en la obligación de refugiarse dentro de la sede.

A las 7:00 pm, reportaron que oficialistas amenazan nuevamente con ingresar a la Asamblea Nacional sin que el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana encargada de la seguridad de las instalaciones tome acciones al respecto.

Es importante mencionar que la periodista Gabriela González compartió un video en el que se escuchan las consignas y amenazas de muerte de quienes se encuentran afuera, mientras que golpean las puertas del Palacio Federal. Asimismo informó que algunos efectivos de la GNB que deben custodiar el Palacio están sentados en las escalinatas.

Denuncio que después de las 8:00 pm los oficialistas continuaban lanzado cohetones hacia el Palacio Federal Legislativo y decían que cortarían la luz y agua del palacio y que no los dejarán irse esta noche.https://twitter.com/GabyGabyGG/status/879879661941084160

Oficialistas dañaron carros que estaban cerca de AN. Entre ellos el de @Truja al que le rompieron vidrios y Espicharon cauchos pic.twitter.com/n4wEMRdo5l — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) June 28, 2017

Salida de la AN. Oficialistas lanzan objetos y cohetones 9:58pm pic.twitter.com/SCyNfI1uoJ — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) June 28, 2017

Vuelven a lanzar cohetones cerca de AN. También se escuchan gritos desde la Plaza Bolívar — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) June 28, 2017