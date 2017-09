Gobierno y oposición ya están en República Dominicana

Roy Chaderton, Jorge y Delcy Rodríguez, llegaron a Dominicana «para evaluar los mecanismos para el reimpulso del diálogo» con representantes de la MUD

Foto: Agencias

República Domicana – El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, llegó ayer a República Dominicana junto a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, y el ex embajador de la nación suramericana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, para reiniciar una nueva ronda de diálogo con sectores de la oposición venezolana.

Jorge Rodríguez señaló que una de sus solicitudes es «el cese del bloqueo financiero que impuso Estados Unidos sobre Venezuela lo que ha imposibilitado el acceso de comida y medicinas».

Delcy Rodríguez reiteró que esta iniciativa la tuvo el Presidente Nicolás Maduro el año 2016 e indicó que no se debe «abandonar la vía del diálogo, la única vía para Venezuela es el diálogo, es la paz», aseveró.

Condiciones

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Julio Borges, indicó que «hoy no hay diálogo y no lo habrá hasta que se cumplan las condiciones dichas en comunicado de la Unidad (MUD)».

Borges recordó que las condiciones establecidas por MUD para reiniciar el diálogo son la publicación de un cronograma electoral completo con las presidenciales incluidas, la liberación de los dirigentes políticos detenidos, el levantamiento de las inhabilitaciones, el respeto a la AN y la atención a la situación económica y social del país.

El diputado Henry Ramos Allup dijo «Si llegara a construirse una instancia integrada por cancilleres de países unos seleccionados por el Gobierno y otros de la oposición supervisado y garantizado por el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres a mí en lo personal me parece una instancia perfecta si es para resolver los problemas venezolanos»

Allup dijo que según la información que maneja entre la delegación de opositores que se encuentran en República Dominicana están: los diputados Luis Florido, Timoteo Zambrano; el jefe de la AN, Julio Borges, y el ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.

El dirigente del partido Acción Democrática (AD), Antonio Ecarri, llamó al Gobierno nacional a fijar fecha para las elecciones de alcaldes y para comicios presidenciales «Los objetivos tienen que ser claros: elecciones y votos en Venezuela, ahí tiene que ir centrado cualquier diálogo».

A favor

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, calificó como «absolutamente necesario» que el Gobierno y la oposición de Venezuela alcancen una solución política para cerrar la situación que vive el país.

Evo Morales, presidente de Bolivia, expresó a través de su cuenta en Twitter @evoespueblo que «respaldamos la apertura del diálogo democrático en Venezuela. Exigimos a Almagro y CIA que respeten y dejen de conspirar».

Tira y encoge

Simón Calzadilla, diputado de la AN, aseguró que el comunicado sobre el diálogo de la MUD no fue aprobado por todos partidos opositores que integran la coalición.

Según la información difundida por la periodista María Claudia Falanelli en sus redes sociales, el diputado dijo que los dirigentes opositores que participaron en la reunión para el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana en República Dominicana, fueron de «manera individual» y no en representación de la MUD.

Calzadilla señaló que el comité político operativo de la MUD no se ha reunido, por ende no sabe quién aprobó el comunicado y dijo que algunos de los partidos que integran la coalición se enteraron del diálogo a través del canciller de Francia, pues la MUD tiene mes y medio que no se reúne.

Parámetros

Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República, indicó que ella «sentía» que las conversaciones no solo debían ser entre los sectores políticos con más peso en el país sino que deberían invitar a otros factores políticos y sociales como la Iglesia y las academias.

Sostuvo que el gobierno y la oposición pueden tener conocimientos sobre unos temas, mientras que las ONG pueden tener sobre otros.

Destacó que no el tema político es importante sino que la salud, la alimentación son tópicos que deben incorporarse. Mencionó que la apertura de un canal humanitario es un «grito de la población».

De igual forma, la fiscal cree que debe hablarse sobre la corrupción, la población, la violación de los derechos humanos y la Constitución, lo ilegítimo e inconstitucional de la asamblea nacional constituyente, el irrespeto a las instituciones.