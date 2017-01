«Estamos dispuestos a dialogar con Fedecámaras, esperamos que en algún momento quieran enseriarse», afirmó el ministro para el Trabajo, Francisco Torrealba

Caracas – Francisco Torrealba, ministro para el Proceso Social del Trabajo, expresó este martes que el gobierno nacional está dispuesto a hablar con los representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras). Informó que hoy enviará una carta dirigida al presidente del organismo, Francisco Martínez.

«Estamos dispuestos a dialogar con Fedecámaras, esperamos que en algún momento quieran enseriarse. Hoy estoy enviado una carta al presidente de Fedecámaras para reunirnos y ver si tienen propuestas», expresó el ex diputado a la Asamblea Nacional.

Torrealba dijo que espera que el presidente de Fedecámaras comience a producir para el país. «El último dictador que hubo en Venezuela fue un presidente de Fedecámaras. Si quiere hablar en serio sobre los trabajadores, dialogar, abordar los problemas invitamos a Fedecámaras», agregó.

El ex parlamentario cuestionó que, cada vez que aumente el salario mínimo, los trabajadores ganen el mismo sueldo antes del aumento.

«Nuestro mensaje es para los trabajadores y no para los vagos de la AN. Al final hay gente que hace politiquería barata y hay gente trabajadora como el presidente Maduro. Los trabajadores del país saben lo que es un incremento salarial, pero el que no trabaja no sabe lo que significa», expresó.

Recordó que este lunes, en el marco del Consejo Nacional de la economía productiva, representantes del gobierno se reunieron con empresarios del sector privado. Aseguró que existen imposiciones en la ley que impiden el cierre de las empresas.

«67% es la ocupación en el sector formal. Podemos estar llegando a 70% del sector formal este año», sentenció Torrealba.