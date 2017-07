GNB niega el acceso de la prensa y empleados a la AN

La directiva del Poder Legislativo decidirá cuándo se realizará la sesión pautada para las 2:00 de la tarde en la sede del Parlamento esta sesión

Caracas – Diputados de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad han denunciado que el coronel Bladimir Lugo ordenó negar la entrada de periodistas y empleados al Parlamento.

«Por orden expresas del coronel Lugo se niega la entrada a periodistas y empleados de la AN al Hemiciclo para la sesión parlamentaria», escribió en Twitter la legisladora Mariela Magallanes.

Asimismo, Magallanes responsabilizó al funcionario por lo que ocurra en el Palacio Federal Legislativo y la integridad física de los diputados.

El parlamentario Stalin González agregó que evalúan si realizan la sesión o la posponen. «La GNB tiene un papel de custodia del Palacio, el cual no cumple. Hoy la AN no está sitiada por turbas sino por ellos», añadió.

Por otro lado, José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, por la Mesa de la Unidad Democrática, también denunció que la Guardia Nacional Bolivariana, restringe el ingreso al Palacio legislativo a la prensa, los trabajadores de la AN y a los diputados. «No es una guarnición militar para que decidan quién entra y quién no (…) Esto es un Poder civil que no está sujeto a las directrices de la guardia», dijo el parlamentario en una entrevista televisiva.

