GNB destruye violín a manifestante y cantante venezolano se compromete a regalarle otro

Por favor , a quien lo conozca !!! Díganle que me comprometo personalmente a obsequiarle un violín nuevo !!! Y se lo llevaré autografiado con las firmas de @marcanthony y @alejandrosanz y otros muchos artistas internacionales Y ARTISTAS VENEZOLANOS como @RicardoMontaner y @FRANCODEVITA !!! SERÁ EL VIOLÍN MAS BONITO Y LLENO DE FUERZA QUE UN VIOLINISTA PUEDA TENER !!! LE DOY MI PALABRA DE HOMBRE !!! ••••••••••••••••••••••=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••HERMANO @willysmusic JAMÁS PODRÁN QUEBRAR TU ESPÍRITU GUERERO , TU LUCHA PACÍFICA ESTA GUIADA POR DIOS, ESTOY CONTIGO !!!! COMO MÚSICO TE AGRADEZCO , ERES UN VALIENTE REPRESENTANTE DE MUCHOS DE NOSOTROS !!!! TENGO UNA MISIÓN ESPECIAL Y PERSONAL CONTIGO SE FUE UN VIOLÍN , PERO NO TU MÚSICA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A LA MÚSICA , NI CON EL PÉTALO DE UNA ROSA …. 🌹 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••NECESITO QUE ME DIGAN CÓMO CONTACTAR A ESTE GUERRERO !!!!!!!!!!!!! @venezuelalucha @venezueladice

