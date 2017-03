GNB agredió a la periodista Elyangelica González (+Video)

El hecho fue capturado en video y ha circulado por todas las redes sociales en donde se puede apreciar que la periodista fue arrastrada, cargada y empujada. Además recibió patadas y fue halada por el cabello

Caracas-Este viernes fue agredida la periodista Elyangélica González, corresponsal de Univisión y Caracol Radio, fue agredida por diez funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a las afueras de un edificio aledaño al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El hecho fue capturado en video y ha circulado por todas las redes sociales en donde se puede apreciar que la periodista fue arrastrada, cargada y empujada. Además recibió patadas y fue halada por el cabello.

Según lo que circula en las redes González intentaba hacerle cobertura para el medio para el cual trabaja sobre la situación que se presentaba en el lugar, cuando una funcionaria de la GNB se le acercó y le exigió que se retirara. «Vino un guardia me quitó el teléfono, me lo partió. Me agarraron entre diez guardias, cuatro mujeres y seis hombres. Me golpearon por todas partes, me halaron el cabello», contó

Su equipo de trabajo finalmente quedó destrozado, luego de que los funcionarios lo lanzaran al suelo, brincarán sobre él, y lo quemaran.

Sostuvo que tuvo la disposición de quedarse en el lugar a cubrir la noticia, pero la respuesta de los funcionarios fue «pues no chica, ya no vas a entrar, te vas de aquí». Lamentó así, no haber podido dar un reporte completo y sentirse ciudadana de otro lugar, estando en su país.

Tanto medios nacionales como internacionales reprocharon la acción violenta, y se solidarizaron con la comunicadora.