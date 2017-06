GNB agrede a los diputados Requesens y a Pizarro en la Fajardo

Este lunes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana golpearon a los diputados Miguel Pizarro y Juan Requesens, quienes trataban de llevar a cabo el “Gran Plantón Nacional” en la autopista Francisco Fajardo

Foto: Twitter

Caracas – Esta información se dio a conocer mediante un «en vivo» que realizó el diputado Pizarro a tráves de su cuenta de la red social Twitter. “La Guardia Nacional acaba de caernos a golpes al diputado Requesens y a mi, nos rodearon cuando estabamos entrando a la autopista», denunció el Pizarro.

De igual forma se informó que los funcionarios arrojaron al diputado Requesens a una alcantarilla; además que lanzaron varias bombas lacrimógenas a la autopista donde se encontraban los manifestantes.

Los efectivos militares también les dispararon bombas lacrimógenas. A Requesens lo lanzaron en una alcantarilla profunda y plagada de fuego. Asimismo, les pegaron con los escudos.

Es la segunda vez que los funcionarios los agreden. Más temprano, a las 7:00 am, fueron dispersados con lacrimógenas al tratar de cerrar la vía.

«Que esta violencia no nos detenga. Que esta violencia no los haga a ellos pensar que son más fuertes que nosotros y nuestra determinación. Que esta violencia no pueda más que nuestras ganas de que este país cambie. A uno le pueden pegar en la cara, meter escudazos. Nosotros no nos vamos a rendir», expresó el legislador.

Fuimos agredidos. Funcionarios de la GNB me golpearon en el Distribuidor Altamira y lanzaron al diputado @JuanRequesens a una alcantarilla! pic.twitter.com/jAdofTtuf5 — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) June 5, 2017