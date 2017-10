Un gigante agujero descubierto en la Antártida deja perplejos a los científicos

«Todavía estamos tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo», comentan varios investigadores

Foto: Agencia

Un agujero de un tamaño superior a la superficie de Panamá ha surgido el pasado mes de septiembre cerca de la costa del mar de Weddell en la Antártida y los científicos están aún investigando el motivo.

Las áreas de aguas abiertas como esta, rodeadas de hielo marino, se conocen como ‘polinias’ y se forman en regiones costeras de la Antártida. Sin embargo, lo más extraño en este caso es que esta polinia está «en lo profundo del casquete polar», y debe haberse formado a través de procesos para los que aún los expertos no tienen una explicación.

A mysterious hole nearly the size of South Carolina has opened in Antarctica's ice https://t.co/l27tNOVjcT

— David Papp (@DavidPapp) October 12, 2017