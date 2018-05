Mayor general Alexis López a Jaua: La izquierda es incapaz de mandar

Mayor Alexis López, replicó un comentario publicado por Elías Jaua, ministro de Educación, aseverando «la ineptitud» del gobierno.

Foto: Cortesía

Caracas – «No me digas que no tienes las respuestas a esas preguntas. Por si es cierto te daré unas pistas: la incapacidad de la izquierda para mandar, su tendencia a calificar el éxito de los demás como robo y pare de contar. En fin. Ineptitud», expresó el mayor general vía Twitter.

Estas declaraciones fueron dadas ante la reacción de Elías Jaua sobre el decomiso de insumos realizados a la Comuna El Maizal este sábado.

Lea también: Unión Europea estudiará mañana nuevas sanciones para Venezuela

«¿Y quién investiga a Agro patria que le niega al campesino los insumos? Argumentando que es culpa de Maduro porque ‘no les dio los dólares’, pero en el mercado ilegal si los hay», expresó Jaua.

El año pasado López dimitió de su cargo en el Consejo de Defensa Nacional (Codena) por estar en desacuerdo con la asamblea nacional constituyente.