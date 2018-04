Gata agredida por exfutbolistas zulianos estaba recién parida de dos crías

El día de #ayer, en una acción conjunta entre la Asociación para la Defensa y protección de los Animales @asodepa y la @misionnevadooficial se logró imponer una Medida de Protección Especial a favor del ejemplar felino víctima de los dos ex jugadores del equipo @Zulia_fc. La felina, quien resultó estar amamantando a dos preciosos pequeños, quedó a la orden de la Mision Nacional para la defensa de los derechos de los animales, la cual ordenó el resguardo temporal de los ejemplares a cargo de @asodepa y la realización de diferentes exámenes para precisar con más detalle su condición de salud, la cual se dará a conocer en pocas horas a la Fiscalia encargada. La ejemplar felina, la cual se presume en condición de calle, es un importante elemento de interés criminalístico, razón por la cual permanecerá en estricta vigilancia junto a sus cachorros hasta el final del proceso, cuando deberá "ser esterilizada y reubicada en un hogar digno donde se garantice su bienestar y el de sus pequeños", reza la medida.

