Freddy Bernal informó que el CLAP viene con flete incluido

El Coordinador Nacional de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, informó que el flete o transporte, hacia cualquier zona del país con las cajas CLAP, lo asume el gobierno central, es decir, el pueblo no debe pagar nada por ese servicio

Foto: Agencias

Freddy Bernal, señaló que a los mandatarios regionales se le dio un capital para cubrir los fletes internos, lo que significa que el CLAP nacional del plan de expansión del presidente de la República, cuesta 10 mil bolívares, «y hasta que no haya una revisión de la cadena de costo y no se anuncien otros montos, ese precio no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia».

Asimismo, detalló que existen dos combos regionales del CLAP con diversos precios, «el presidente Maduro entregó a gobernadores un capital para adquirir productos nacionales e importados, ese combo va en una bolsa y tiene diversos precios 8, 9 y 12 mil bolívares, pero hemos pedido a gobernadores informar semanalmente sobre los productos que tiene el combo y cuál es su precio».

Para cualquier denuncia o reclamo sobre el CLAP, está a disposición el correo electrónico [email protected] , así como las cuentas @CLAPoficial en Facebook, Twitter e Instagram.

En otro sentido, Bernal, detalló que en diversos urbanismos se ha creado una especie de puntos de control de alimentos solidarios, «existen 86 puntos», para evitar que personas deambulen por las calles en busca de alimentos.