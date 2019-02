Foro Penal: Cifra de presos políticos en Venezuela se ubica en 989 tras nuevas detenciones

Desde el 21 al 31 de enero se han registrado 1069 detenciones arbitrarias en manifestaciones en Venezuela, de las cuales 137 son menores de edad. De este grupo, aún se encuentran privadas injustamente de su libertad 723 persona, para un total de 989 presos políticos hasta el 11 de febrero de 2019, informó el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.

Caracas- Detalló que, entre la cantidad exorbitante de detenidos, “la más alta de la historia del país”, 132 son mujeres que también han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y de esta cifra, aún quedan privadas de libertad 75. “Tenemos el caso de Nathaly Ruiz de 28 años, una joven que detuvieron el 24 de enero en El Junquito (estado Miranda), fue maltratada físicamente con martillazos en las piernas, le echaron agua sucia y la mantienen en una celda con dos hombres en el comando de la Guardia Nacional del kilómetro 12. Lo mismo ocurre con Kleinderbe Fuenmayor de 19 años, a quien lo tienen aislado”, precisó.

Denunció además el caso de 15 desapariciones forzosas. “Son personas que detienen y no se sabe dónde las tienen hasta dos semanas o dos meses después. Luego que el equipo de Foro Penal logra dar con ellas, nos denuncian que han sido víctimas de torturas importantes, incluso, nos hablan de abusos sexuales, actos lascivos, pero no violación como tal. Hay personas enfermas producto de la situación de insalubridad en la que están sometidos. Hay jóvenes con sarna, otro que ha convulsionado y otro que tiene sida. No hay justificación alguna para que esto esté ocurriendo”, condenó.

El defensor de Derechos Humanos también se refirió a 5 familiares del sargento Harry Solano, -del caso del presunto alzamiento militar de Cotiza (Caracas)-, que habían desaparecido. 4 de ellos posteriormente fueron liberados y denunciaron ante distintas instancias que fueron torturadas con la finalidad de obtener información de dónde estaba su familiar, en este caso el sargento Solano. Aún está desaparecido un familiar.

Finalmente, Romero reiteró que la lista de presos políticos fue enviada a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) para su verificación y certificación. Asimismo, los casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes fueron remitidos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De igual forma, se están estudiando cada uno de los casos para ser remitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. “Estamos esperando algunas decisiones de las instancias en este sentido. En Foro Penal no descansaremos hasta lograr la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela”, agregó Alfredo Romero.

Foto: Agencia