Fiscal Superior de Guárico denuncia remoción injustificada de su cargo

El Fiscal Superior de Guárico, Justo Germán Flores Infante, denunció este viernes que el pasado lunes recibió una notificación en la que fue removido y retirado de su cargo por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sin explicarle los motivos jurídicos y administrativos

Foto: Cortesía



Guárico –Flores Infante exigió que se reconsiderara dicha acción judicial, debido a que -según sus palabras- eso tiene que ser mucho «con los despidos a nivel nacional que se han hecho contra fiscales del MP que han hecho su trabajo y cumplido con el deber constitucional y con la Ley Orgánica del MP», dijo en rueda de prensa.

«Por ello vengo aquí a que se me restablezcan los derechos laborales y constitucionales. He venido a poner un escrito y exponer pruebas de que gozo estabilidad laboral y he venido desarrollando en Guárico 8 años la lucha contra la corrupción», expresó el funcionario.

Dijo además que ha venido denunciando que «por las emisoras radios que hay un solo gobierno constitucional. ¿Será que eso es un delito? ¿Es un delito decir que hay un solo gobierno?»

«Esos son los motivos por lo que usted tiene que restituirme en mis derechos laborales», expresó Flores.

Asimismo, denunció que «existen 290 familias aquí en Guárico que están aterrorizadas y tienen miedo que la boten».

En este orden, afirmó que no existe Gaceta Oficial en la que se indique la remoción de su cargo, por lo que se encuentra cumpliendo sus funciones como Fiscal Superior de Guárico.

De igual modo, denunció que «el Vicefiscal de la República Rafael González Arias ha llegado al Ministerio Público para perseguir a la gente y despedirlo de su cargo por tener ideologías políticas». Recalcó que su ideología «es humanista, socialista, antiimperialista y está con el pueblo de Guárico».