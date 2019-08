Fapuv advierte descenso hasta un 60 por ciento de estudiantes universitarios inscritos

Keta Stephany integrante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv), señaló que de acuerdo a cifras de las universidades del país “cada vez se inscriben menos estudiantes” en las casas de estudios.

Caracas – Keta Stephany integrante de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (Fapuv), señaló que de acuerdo a cifras de las universidades del país “cada vez se inscriben menos estudiantes” en las casas de estudios.

“La OPSU se apropió de la distribución de los cupos” y solo 16% de los inscritos que aparecen en sus listados terminan matriculándose”, alertó.

“La Universidad Simón Bolívar ha denunciado que más de 60% no se ha inscritoporque la forma en que deciden no tiene que ver con criterios académicos y, por otro lado, las familias no pueden sostener a los estudiantes, antes había becas con universidades con comedor y transporte y en estos momentos nada de esto existe”, enfatizó durante una entrevista radial.

Explicó que ante todos los obstáculos, como éxodo de profesores y escasos recursos “el daño fundamental ha sido el tema de la investigación. Los investigadores se están yendo a razón de 500 al año”.

Detalló que en las carreras docentes la situación es dramática “como la Universidad Pedagógica Experimental que está afrontando más problemas y en la Simón Bolívar que ha bajado mucho la matrícula, ya no quieren inscribirse (…) Las universidades privadas como la Universidad católica Andrés Bello ofrece becas e incentivos para que la gente estudie la carrera docente nadie quiere ser maestro”.