Excongresista colombiano Odin Sanchez puesto en libertad

En la mañana de este jueves, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, liberó al excongresista Odín Sánchez, secuestrado desde hace diez meses

Foto: Agencia

El excongresista Odín Sánchez Montes de Oca, de 62 años, fue liberado este jueves cerca del río Baudó, en el Chocó (Colombia), por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y entregado a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del gobierno con el ELN, afirmó que la comisión humanitaria que recibió a Sánchez está en la ciudad de Quibdó.

En unas declaraciones luego de su libertad, Sánchez expresó «Siempre he sido libre, físicamente estaba retenido o secuestrado, pero siempre he sido libre y ni lo uno ni lo otro me va a coartar a mí la opinión». Del mismo modo ofreció su «supremo» agradecimiento con todos los involucrados en la liberación durante el tiempo cautivo.

«¡Estoy supremamente agradecido con Santos, los señores facilitadores o miembros de los estados, garantes y al pequeño grupo de insurgentes que me mantuvo durante estos casi 10 meses que se cumplen mañana y que sobre todas las cosas, me trataron de la mejor manera», expresó.