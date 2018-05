EE.UU sancionó otros tres venezolanos,16 empresas de Venezuela y 4 de Panamá (+ listas actualizadas)

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció este lunes nuevas sanciones contra tres venezolanos que mantienen nexos con el narcotráfico y “vínculos directos al régimen de (Nicolás) Maduro”. Al mismo tiempo, exigió al mandatario venezolano Nicolás Maduro que suspenda las elecciones del 20 de mayo a las que tildó de “farsa”.

Pence hizo el anuncio durante una intervención en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que recordó que su gobierno ya ha implementado sanciones contra 50 funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Según informó, los activos de los tres venezolanos incorporados este lunes a la lista de sancionados serán congelados

Mas datos sobre las empresas

El Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su listado de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Financiera de la DISIP de Venezuela, y a sus socios Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, así como a 16 de sus compañías en Venezuela y cuatro en Panamá.

Esta designación de la OFAC congela todos los activos eventuales de esos individuos y sus entidades en Estados Unidos, y prohíbe a los estadounidenses hacer cualquier transacción con ellos, dijo el Tesoro en un comunicado. Añadió que la empresas son utilizadas “para blanquear ganancias ilícitas tanto del tráfico de narcóticos como de la extorsión”, y operan en diversos rubros, incluyendo seguridad privada, transporte, instalación de productos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos petroleros, consultoría y servicios financieros. “Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Martín”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, citado en el comunicado. “Negaremos a los funcionarios corruptos del régimen venezolano el acceso al sistema financiero estadounidense”. Martín, de 51 años, exjefe de Inteligencia Financiera de la extinta Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fue acusado en 2015 por un gran jurado estadounidense en el estado de Florida por conspirar para distribuir drogas en Estados Unidos.

Según el Tesoro, Martín “aprovechó su posición en el gobierno y aceptó sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un plan más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y hacia el espacio aéreo venezolano”. “Martín ha trabajado estrechamente con otros funcionarios del gobierno venezolano para lavar ganancias de narcóticos y otros fondos ilícitos, incluido Hugo Armando Carvajal Barrios, designado por la OFAC el 12 de septiembre de 2008 como narcotraficante”, precisó.

Currículos

Walter Alexander Del Nogal Márquez: Fue detenido en 2007 en el aeropuerto de Milán, acusado de tráfico internacional de estupefacientes entre Caracas y Palermo, Sicilia. Meses después fue excarcelado. Según La Nación de Argentina, es un “poderoso y oscuro” empresario venezolano. En Venezuela fue condenado a más de 20 años de prisión por el asesinato de un empresario rival, Mario Patti Fajardo, quien fue arrojado desde la puerta de una avioneta en vuelo.

Pedro Luis Martín Olivares: Es vinculado al exjefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal. En 2015 la fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó cargos por narcotráfico contra él. Es un militar retirado, ex jefe de inteligencia financiera del Sebín.

Mario Antonio Rodríguez Espinoza: Fue comisario del Sebín. Es del estado Bolívar. En el Seguro Social, aparece como empleado de la constructora brasilera Odebrecht, la misma de un escándalo de corrupción que salpicó a autoridades de América Latina, incluso, Venezuela.

Las empresas (lista)

D2 IMAGINEERING, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela).

DEL BROS OVERSEAS, S.A., Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panama, Panama; RUC # 1182190-1-578348 (Panama); Folio Mercantil No. 578348 (Panama).

DMI TRADING INC., Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama; RUC # 1794418-1-704269 (Panama); Folio Mercantil No. 704269 (Panama).

FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), SA, Ciudad de Panamá, Panamá; RUC # 1182193-1-578349 (Panamá); Folio Mercantil No. 578349 (Panamá).

FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A., Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31118020-6 (Venezuela).

GRUPO CONTROL 2004, C.A., Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF # J-31153379-6 (Venezuela) [SDNTK].

GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-29469218-4 (Venezuela) [SDNTK].

INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (f.k.a. PLM INMOBILIARIA C.A.), Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242224-6 (Venezuela) .

INVERSIONES MALAMAR R, C.A., Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF # J-31267002-9 (Venezuela) .

INVERSIONES PMA 243, C.A., Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF # J-30835786-3 (Venezuela).

MATSUNICHI OIL TRADER, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29812490-3 (Venezuela)

MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732037-7 (Venezuela)

P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-30877708-0 (Venezuela)

P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31254454-6 (Venezuela)

PLM CONSORCIO, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241977-6 (Venezuela).

PLM CONSULTORES, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2 (Venezuela).

PLM SECURITY CONTROL GROUP, CA, Caracas, Venezuela; RIF # J-31403007-8 (Venezuela)

PLM TRANSPORTE, CA, Av. cae rimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0 (Venezuela).

TECHNO TRANSPORTE ML, C.A., Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732032-6 (Venezuela).

VIC DEL INC. (OFF SHORE), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panama, Panama; RUC # 1794835-1-704338 (Panama); Folio Mercantil No. 704338 (Panama)