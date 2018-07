Enfermeras piden que no las dejen solas en su lucha por la salud

Las enfermeras continuará en las calles hasta que reciba respuesta a sus reclamos de salarios justos e insumos por parte del gobierno

Foto: Agencias

Caracas – Al cumplirse 24 días de protestas en los centros asistenciales públicos del país, en reclamo por un salario digno y la dotación de insumos y medicinas, el gremio de enfermeras enfatizó que continuará con el paro presencial indefinido, y pidió a los ciudadanos que se unan a las manifestaciones para apoyar al sector salud.

Lea más noticias: Trabajadores de la Asamblea Nacional exigen entre 15 a 19 salarios mínimos

La presidente del colegio que las agrupa en Caracas, Ana Rosario Contreras, aseguró que el sector continuará en las calles hasta que reciba una respuesta por parte del gobierno, y pidió a la gente que se adhiera a las acciones pacíficas del gremio, que no deje solas a las enfermeras en sus demandas. «Le hacemos un llamado al pueblo venezolano a que se sume a la lucha del sector; no nos dejen la carga de defender solas el derecho a la salud, el derecho que usted tiene de tener insumos, los materiales médicos en los hospitales; no esperen a ser pacientes o a estar enfermos para salir y exigir. Nosotras, además de reclamar un sueldo que pueda satisfacer nuestras necesidades básicas, también exigimos la dotación de medicinas en todos los hospitales».

Aseguró que los trabajadores del área continúan considerando la posibilidad de trasladarse hasta el palacio de Miraflores para que escuchen allí sus peticiones. «Está demostrado que el gremio es paciente y que nuestra lucha es democrática, pero tampoco vamos a esperar hasta diciembre para que nos den una respuesta. Estamos evaluando la situación y ante la falta de soluciones por parte del ministro Carlos Alvarado, pronto decidiremos qué día realizaremos la visita a Miraflores», dijo Contreras.

La enfermera señaló que las protestas se están cumpliendo en 90% de los centros de salud públicos en toda Venezuela.

Indefinido en el interior. Médicos y enfermeras de centros de salud en varios estados del país retomaron con más fuerza las calles. En el estado Vargas protestaron durante dos días consecutivos frente al ambulatorio de La Guaira, ubicado en la avenida Soublette, y frente a la sede administrativa de la Gobernación de la entidad, para exigir atención al sector de la salud y mejores condiciones de trabajo.

También el gremio de enfermería en Mérida manifestó para exigir mejores remuneraciones que aspiran a que estén por encima del 10% de la canasta básica. Con pancartas, pitos y matracas salieron nuevamente a reclamar una respuesta por parte del gobierno.

Los salarios de este personal público cuyo nivel más bajo llega a 3 millones de bolívares han ocasionado la deserción de enfermeras que en el Hospital Central de San Cristóbal ha llegado a 70%.

Ildemaro Pacheco, gerente general de la Corporación de Salud del Táchira indicó que de los 1.000 profesionales que se necesitan en el principal centro asistencial de la entidad, solo hay 386 distribuidos en tres turnos.

«El grupo más afectado es el nocturno. El más alto número de renuncias se debe a que son mejor remunerados en otros países, sobre todo los que tienen alguna especialidad como intensivistas, instrumentistas o manejo en accidentes coronarios», dijo.

En centros oficialistas vencieron la prohibición

Los trabajadores de la salud de la Clínica Popular El Valle y del Materno Infantil Hugo Chávez en Caracas, denunciaron ayer que sus jefes no les permitieron salir del centro médico para unirse a la protesta que realiza el gremio de enfermería; sin embargo, horas después, el personal médico de ambos centros de salud logró trancar la avenida Intercomunal de El Valle para exigir un mejor salario e insumos para los hospitales.

Pidió al presidente Nicolás Maduro que cumpla el artículo 91 de la Constitución, que cita que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.

«El gremio es paciente y nuestra lucha es democrática, pero tampoco vamos a esperar hasta diciembre para que nos den una respuesta»

Ana Rosario Contreras

Presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas

Profesores Universitarios marchan hoy por la salud

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios invitó a una pequeña movilización hoy desde la avenida Presidente Medina hasta la sede del Hospital Universitario de Caracas, en respaldo a la protesta nacional que mantienen los gremios de la salud desde el 25 de junio, por un ajuste salarial, la dotación de insumos a los hospitales del país y en defensa del derecho a la salud y la vida de los pacientes.

La educadora Lourdes Ramírez de Viloria precisó que los docentes de las casas de estudios autónomas apoyan abiertamente el paro de enfermeras y médicos, pero que no se sumarán aún, debido a que la decisión está siendo analizada en cada una de las regiones del país. No obstante, informó que mañana habrá un encuentro de todo el gremio y de las autoridades universitarias, para condenar el ataque al personal directivo de la Universidad de Carabobo, por parte del gobernador del estado, Rafael Lacava, y fijar posición sobre el «saqueo» que padecen esas instituciones por parte de la delincuencia, con la mayor impunidad.

«Esperamos la respuesta del gobierno acerca de nuestras peticiones salariales que, como las del gremio de salud, consisten en un sueldo acorde al costo de la canasta básica. Considero que este es el momento de unirnos en la lucha por un salario digno y mejores condiciones de vida para todos, y no descartamos que de no obtener una respuesta del gobierno, evaluaremos la paralización en un futuro cercano», expresó la docente que recordó que las actividades académicas de las universidades culminarán entre el 31 de julio y el 2 de agosto próximos.