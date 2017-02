En estos Carnavales, más de 4 millones 800 mil personas se han movilizado

En esta temporada de #Carnavales2017, se han desplazado hasta ahora más de 4 millones 800mil turistas (Variación +5,86% con respecto al año 2016). Los estados con mayor afluencia son: 1. Vargas 2. Miranda 3. Anzoátegui 4. Aragua 5. Falcón ¡El pueblo venezolano se moviliza a disfrutar en familia!

