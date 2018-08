Empresa Italiana Pirelli cerró sus operaciones en Venezuela

La empresa italiana de cauchos Pirelli ubicada en Guacara, estado Carabobo, cerró hoy sus operaciones en Venezuela por falta de materia prima

Carabobo -La empresa italiana de cauchos Pirelli ubicada en Guacara, estado Carabobo, cerró hoy sus operaciones en Venezuela por falta de materia prima, afectando a 704 trabajadores, quienes aseguraron que la compañía tampoco podía pagar los nuevos salarios establecidos tras la reconversión monetaria.



«No hay ningún acuerdo con la directiva ni en el ministerio para que la entidad de trabajo cerrara su fábrica y nos preocupa que no vaya abrir sus puertas. ¿Por qué digo eso? porque Pirelli a pesar de que no nos ha dicho que no va a cumplir con el aumento decretado por el Presidente sí nos dijo que no tenía para pagar el comedor ni el transporte, si no tiene para pagar el comedor ni el transporte me imagino que no tiene para pagar el salario de los trabajadores”»

Continuó: “los trabajadores son 704 sindicalizados con los empleados llegaremos como a 880, y más los tercerizados un promedio de 1.000 trabajadores que dependen de esta fábrica. Adicional 270 distribuidores a nivel nacional que tiene Pirelli, más o menos 5.000 trabajadores estaríamos afectados”.

A su vez, manifestó que “nadie gana ni para comprar medio kilo de queso. Se agudizará aún más la crisis de transporte a nivel nacional. Toda la materia prima viene de afuera”.

«Pirelli Venezuela ha violado todos los convenios colectivos. Hay militares y constituyentistas pendientes de la situación”» sentenció.

Un trabajador de la empresa expresó que “estoy un poco triste porque nunca había vivido esta situación, tenía 33 años en la empresa, en la casa somos siete y soy el sustento de la familia. Lo que ganaba no me alcanzaba para nada”.

A finales de junio, Álvarez reveló a El Estímulo que habían paralizado las labores en 100%.

En esa oportunidad, la empresa convocó a los trabajadores a volver a la planta el 9 de julio “a ver si llega la materia prima, pero no había seguridad”, dijo el sindicalista.

Álvarez subrayó que hasta el mes de junio solamente habían fabricado 45.000 cauchos de un total de 600.000 que es la capacidad de la planta en seis meses. Es decir, un promedio de 100.000 neumáticos, como mínimo al mes.

El secretario general de sindicato explicó que desde el año 2015 la planta trabaja a menos del 50 % de su capacidad pero este año llegaron al 7 %.