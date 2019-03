Diputada Elimar Díaz: Vamos muy bien Venezuela, esas no son palabras vacías (+FOTOS)

Claro y directo. Así fue el mensaje que la diputada zuliana, Elimar Díaz, dio desde la marcha en apoyo al regreso del Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, realizada en Maracaibo. “Vamos muy bien Venezuela

Zulia -Claro y directo. Así fue el mensaje que la diputada zuliana, Elimar Díaz, dio desde la marcha en apoyo al regreso del Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, realizada en Maracaibo. “Vamos muy bien Venezuela, esas no son palabras vacías”, dijo desde un camión que sirvió de tarima para dirigirse a los presentes.

Acompañada de sus colegas parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN), destacó que hoy más que nunca el país está cerca de “poner fin a esta pesadilla” para recobrar la libertad y con ella democracia.

“Los pasos que hemos dado no han sido en vano. Cada paso ha tenido su estrategia. La ruta la sabemos todos y estamos cada vez más cerca de conseguir el cese de la usurpación donde luego vendrá el Gobierno de transición; y por último las elecciones libres para que Venezuela vuelva a vivir de nuevo una democracia plena”.

Díaz pidió a los venezolanos no convertirse en “factores de desesperanza”, pues es precisamente la desesperanza el “peor enemigo” de la lucha que se

libra por el rescate de Venezuela. “Ahora más que nunca la esperanza debe estar viva en el pueblo venezolano. Hoy estamos más cerca de lograr el objetivo que no es otro que la libertad”. La marcha en Maracaibo tuvo como punto de partida la Av. Delicias con 5 de julio hasta la plaza Yepez.