Edgar Zambrano: La MUD no hizo primarias para que no ganara Ramos Allup

El dirigente político Edgar Zambrano cuestionó que la oposición sea más «eficiente» para autodestruirse que para enfrentar al Gobierno nacional

Caracas.- El vicepresidente nacional de Acción Democrática (AD), Edgar Zambrano, indicó este lunes que la decisión de la tolda blanca de renunciar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se debe a los constantes desacuerdos dentro de esa coalición opositora.

Durante el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, Zambrano consideró que la vida útil de la MUD ha finalizado.

Criticó que no se realizaran primarias internas para «direccionar» una política en contra de AD. «Nuestro partido propuso las primarias y teníamos a un candidato que era Henri Ramos Allup», dijo.

Asimismo, expresó que la tolda blanca tomó la decisión de la MUD de no realizar primarias como una agresión directa hacia su partido político. «Entendemos esta decisión de no hacer primarias para direccionar una política contra de AD y no permitir que Allup resultara vencedor como candidato presidencial», expresó el político.

Cuestionó que la oposición sea más «eficiente» para »autodestruirse» que para enfrentar al Gobierno nacional. En tal sentido, ratificó que dentro de la oposición no existe unidad. «No podemos seguir hablándole al país con un discurso unitario que no existe», señaló.