Director del Saime entrega de pasaportes será rápido y pide castigo para jefes que atrasen el proceso

Gustavo Vizcaíno, informó sobre la implementación de un nuevo mecanismo para proteger la entrega de pasaportes a los usuarios pero además adelantó que se ejercerán castigos “penales y administrativos” a los directores de dependencias del organismo que, por alguna razón, retrasen la entrega del documento

Caracas – El director general del Servicio Administrativo, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, informó sobre la implementación de un nuevo mecanismo para proteger la entrega de pasaportes a los usuarios debido a supuestos retrasos en la entrega de esos documentos y las prórrogas del mismo, pero además adelantó que se ejercerán castigos “penales y administrativos” a los directores de dependencias del organismo que, por alguna razón, retrasen la entrega del documento.

En declaraciones a la emisora de radio del Min. Interior y Justicia, difundidas también por la cuenta oficial del Saime, Vizcaíno informó que “decidimos que nuestros funcionarios con cargos de confianza van a recibir una caución donde hay responsabilidad civil, administrativa y penal y se comprometen a la entrega del documento al usuario”.

El funcionario explicó que esto forma parte de las medidas de reestructuración de la institución impulsada desde el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), como también lo es la sala situacional de este organismo en Las Mercedes, que ayudará a tener un mejor control de cómo se distribuyen los papeles.

“Seguirán los videos”

Vizcaíno aprovechó el espacio en la estación gubernamental para fijar posición en relación a la polémica surgida por los videos difundidos la semana pasada donde varios artistas, entre ellos Dora Mazzone, Beto de Rawayana, Bettismar Díaz y Moncho Martínez, avalaban el funcionamiento del organismo de identificación y su entrega de pasaportes.

“A los compañeros de Rawayana: ustedes no dijeron nada malo. El Saime les ofreció lo que merecen, con la dignidad que nos representa (…) En el Saime nos hemos propuesto realizar un cambio de imagen donde todos sean atendidos por igual, sea artista, político, etc. los acogemos a todos con lo que nos representa: la honestidad. Los videos seguirán. Incluso, atendí a un director técnico de la Vinotinto. Y me dijeron: ¡Hay que felicitar al Saime, primera vez q me atienden tan bien! Y le dije a ese director que trajera a los muchachos para que vivan este servicio, además q los trámites son personalizados