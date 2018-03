Diputado Luis Florido solicitó a la ONU no apoyar las elecciones presidenciales

La ONU no debe participar en los comicios debido a que avalaría un acto que no cuenta con las garantías mínimas

Foto: Referencial

Caracas- Este lunes, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, envió una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que no apoye las elecciones presidenciales.

Sin embargo, Florido escribió en la carta «las condiciones de competitividad electoral en Venezuela no se encuentran dadas, porque este proceso es un simulacro ficticio de elecciones y no uno verdaderamente libre».

En este sentido, puntualizó que la ONU no debe participar en los comicios debido a que avalaría un acto que no cuenta con las garantías mínimas.

Así pues, el parlamentario a través de su cuenta en Twitter dijo «desde la Comisión de Política Exterior de la AN enviamos carta a la ONU pidiendo no avalar simulacro electoral, hasta que no estén dadas las condiciones que permitan una elección justa y competitiva. Venezuela quiere votar, pero en una verdadera elección».