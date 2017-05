Diosdado Cabello exige a la fiscalía investigar casos de vandalismo

Durante la tarde de este martes en la concentración en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió a la Fiscalía principal investigar los casos de vandalismo y prepare las detenciones correspondientes de los responsables de las muertes que han ocurrido en el cuadro de las manifestaciones opositoras

Caracas – «Pedimos a la justicia que se imponga, exigimos a la Fiscalía que ordene la detención de quien asesina, mata a la gente en la calle, le prenden fuego a la gente en la calle, no puede ser que cierren los ojos por mucha posición política que tengan, se conforma la Fiscalía con decir que andaban encapuchados» enfatizó Cabello durante la concentración.

Desde la sede principal de Cantv en la avenida Libertador de Caracas, Diosdado señaló que; «La fiscalía está obligada a actuar, la paz se construye con justicia. No puede ser que hayan venezolanos que disparen y la Fiscalía no actúe».

Desde la capital venezolana, el primer vicepresidente del PSUV, informó que los simpatizantes del gobierno no responden con violencias porque «están cargados de paz».

«Señor escuálido está bien que no nos quiere a nosotros, pero esa dirigencia opositora los odia, porque no teme convocar para asesinar a sus hijos, y ahora dicen que no controlan a los infiltrados» apuntó.